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Источник: суд оштрафовал восьмерых фанатов «Спартака»

2 декабря 2019, 15:15
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В Санкт-Петербурге утром начались суды по задержанным в субботу фанатам «Спартака», информирует Telegram-канал «Мутко против».

Все они проходят по статье 20.31 — нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований.

Суд оштрафовал восьмерых фанатов красно-белых, которые были задержаны после матча молодежных команд «Спартака» и «Зенита» в Санкт-Петербурге.

Шестеро из них должны будут заплатить государству по 3 тысячи рублей. Еще двое — по 5 тысяч.

Питер в осаде. Происшествия с фанатами перед матчем «Зенит» — «Спартак»

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




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