19:28 23 июня | Футбол — РПЛ

Источник: "Спартак" ведет переговоры с "Ромой" по покупке голкипера Романьоли

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Голкипер молодежной команды "Ромы" Андреа Романьоли может перейти в "Спартак". Как сообщает в своем Твиттере журналист Маттео Моретто, клубы ведут переговоры по трансферу 20-летнего итальянца.

Контракт Романьоли с "Ромой" рассчитан до 30 июня 2020 года. Transfermarkt оценивает игрока в 25 тысяч евро. 

В минувшем сезоне Романьоли выступал на правах аренды за клуб "Пистойезе" из третьего дивизиона Италии. Он провел два матча и не пропустил ни одного гола.

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