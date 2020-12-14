Источник: «Спартак» претендует на полузащитника АЗ
14 декабря 2020, 20:05
Один из вариантов усиления «Спартака» этой зимой на позицию опорного полузащитника — игрок АЗ" Тен Копмейнерс, утверждает «РБ-Спорт».
По данным английских СМИ, Копмейнерсом также интересуются «Лидс» и «Эвертон».
В текущем сезоне 22-летний голландец провел за АЗ 19 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает Копмейнерса в 14,5 миллиона евро, его контракт с клубом истекает летом 2023 года.
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