Источник: «Спартак» претендует на полузащитника АЗ

Один из вариантов усиления «Спартака» этой зимой на позицию опорного полузащитника — игрок АЗ" Тен Копмейнерс, утверждает «РБ-Спорт».

По данным английских СМИ, Копмейнерсом также интересуются «Лидс» и «Эвертон».

В текущем сезоне 22-летний голландец провел за АЗ 19 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает Копмейнерса в 14,5 миллиона евро, его контракт с клубом истекает летом 2023 года.