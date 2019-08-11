Источник: "Спартак" предложил 9 миллионов за хавбека "Ниццы"

"Спартак" заинтересован в приобретении 25-летнего полузащитника "Ниццы" Адриена Тамеза, утверждает RMCsport.

Как отмечается, красно-белые предложили за футболиста 9 миллионов евро. На данный момент переговоры между клубами и с игроком продолжаются.

За "Ниццу" Тамез выступает с 2017 года. В прошедшем сезоне он провел 40 матчей за клуб, отдал 5 результативных передач и получил 7 желтых карточках. Его контракт рассчитан до лета 2021 года.

При этом еще один вариант для красно-белых – полузащитник Ибраима Сиссоко из "Страсбура".

21-летний футболист в сезоне-2018/19 провел 35 матчей, забил 3 мяча, сделал 2 голевые передачи и получил 11 предупреждений. Его стоимость оценивается в 6,5 миллиона евро.

Подробнее о потенциальных новичках красно-белых – в материале "Спартак" интересуется двумя французами. Кто из них лучше?