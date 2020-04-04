Источник: Шюррле может продолжить карьеру в «Бешикташе»

Нападающий Андре Шюррле может продолжить карьеру в Турции. Игрок дортмундской «Боруссии» находится в аренде в «Спартаке», однако московский клуб не планирует выкупать контракт 29-летнего немца. В его услугах заинтересован «Бешикташ», утверждает Fanatik.

Шюррле будет находится в «Спартаке» до лета 2020 года. Его контракт с «Боруссией» рассчитан до конца июня 2021 года. Трансферная стоимость нападающего оценивается в 8 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Шюррле провел за «Спартак» 18 матчей во всех турнирах. На его счету 2 гола и 4 голевые передачи.