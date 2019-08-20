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Источник: «Севилья» готова отпустить Гомеса, которым интересуется ЦСКА

20 августа 2019, 23:30
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«Севилья» готова расстаться с защитником Серхи Гомесом. Главный тренер испанской команды Хулен Лопетеги не рассчитывает на 27-летнего испанца, утверждает Marca.

Ранее появлялась информация, что на футболиста претендует ЦСКА. Московский клуб готов взять Гомеса в аренду с опцией выкупа.

«Севилья» хочет выручить за трансфер около 5,5 миллиона евро. Именно за такую сумму клуб приобрел Гомеса у «Сельты» в прошлом году.

В прошедшем сезоне на счету защитника 48 матчей, в которых он отметился одной желтой карточкой.

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