Источник: "Сампдория" намерена взять у "Зенита" Ригони в аренду с обязательным правом выкупа

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони может покинуть питерский клуб, сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. В его приобретении заинтересована "Сампдория", сделавшая предложение об аренде аргентинца с последующим обязательным правом выкупа.

Цена аренды составит 1 миллион евро, последующий выкуп – 9 миллионов при определенных условиях. В прошедшем сезоне 26-летний Ригони до декабря 2018-го выступал на правах аренды за "Аталанту", где провел 13 матчей и забил три гола. Затем вернулся в "Зенит", принял участие в 11 играх, забил три гола и отдал три голевые передачи.

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