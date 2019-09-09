Источник: С «Крыльев Советов» взыскали 6,6 миллиона рублей долга за чартеры

С «Крыльев Советов» взыскали 6,6 миллиона рублей долга за услуги по перевозке команды чартерными рейсами, информирует «Волга Ньюс». Соответствующее решение самарский арбитражный суд вынес в понедельник, 9 августа.

Сообщается, что долг компании «Урал-Менеджмент», которая около шести лет являлась перевозчиком «Крыльев», образовался в мае-июне 2019 года. Сейчас услуги клубу предоставляет другая организация.

Иск был удовлетворен частично. Суд признал основную сумму долга в 6,3 млн руб., но на 35 тыс. руб. снизил сумму неустойки. Представитель самарского клуба на судебном заседании не присутствовал.