Источник: «Ростов» отдаст Чистякова в аренду «Зениту» и выкупит Терентьева

Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков перейдет в «Зенит», сообщает «РБ-Спорт».

По информации источника, 26-летний россиянин проведет сезон-2020/21 в команде из Санкт-Петербурга на правах аренды. Сообщается, что «Ростов», в свою очередь, выкупит у сине-бело-голубых защитника Дениса Терентьева.

В нынешнем сезоне у Чистякова 2 матча за «Ростов» без результативных действий.

28-летний Терентьев провел на поле 1 минуту в составе «Зенита», выйдя на замену в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» (3:1). Защитник уже выступал за «Ростов» с 2015 по 2017 год.