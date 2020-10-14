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Источник: «Ростов» отдаст Чистякова в аренду «Зениту» и выкупит Терентьева

11:23
Дмитрий Чистяков. Фото ФК «Ростов»
Дмитрий Чистяков. Фото ФК «Ростов»
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Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков перейдет в «Зенит», сообщает «РБ-Спорт».

По информации источника, 26-летний россиянин проведет сезон-2020/21 в команде из Санкт-Петербурга на правах аренды. Сообщается, что «Ростов», в свою очередь, выкупит у сине-бело-голубых защитника Дениса Терентьева.

В нынешнем сезоне у Чистякова 2 матча за «Ростов» без результативных действий.

28-летний Терентьев провел на поле 1 минуту в составе «Зенита», выйдя на замену в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» (3:1). Защитник уже выступал за «Ростов» с 2015 по 2017 год.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/rostov-otdayot-v-arendu-chistyakova-v-zenit-i-vy-kupaet-terent-eva/

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