Источник: Роберт Мак может летом перейти в «Бешикташ»

Полузащитник «Зенита» Роберт Мак может покинуть клуб. Летом у него истекает срок контракта с командой из Санкт-Петерберга.

Агент 28-летнего словака Юрай Венглош сообщил, что клуб готов отпустить футболиста. К Маку проявляет интерес «Бешикташ», а сам игрок готов переехать в Турцию, утверждает Futbol Dunyasi.

Мак выступает за «Зенит» с 2017 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 10 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 3 голевые передачи.