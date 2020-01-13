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Источник: Роберт Мак может летом перейти в «Бешикташ»

10:09
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Полузащитник «Зенита» Роберт Мак может покинуть клуб. Летом у него истекает срок контракта с командой из Санкт-Петерберга.

Агент 28-летнего словака Юрай Венглош сообщил, что клуб готов отпустить футболиста. К Маку проявляет интерес «Бешикташ», а сам игрок готов переехать в Турцию, утверждает Futbol Dunyasi.

Мак выступает за «Зенит» с 2017 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 10 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 3 голевые передачи.

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