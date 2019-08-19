Источник: Рибери согласился перейти в «Фиоренитну»

Полузащитник Франк Рибери продолжит карьеру в «Фиорентине». 36-летний француз принял предложение итальянской команды, утверждает Bild.

У хавбека, который находится в статусе свободного агента, были интересные варианты в России, но футболист решил отказаться от предложений «Спартака», «Динамо» и «Локомотива». В первую очередь, потому, что его семья не хотела ехать в Россию.

Последним клубом игрока была «Бавария». Рибери выступал за мюнхенцев с 2007 года, девять раз выиграл чемпионат Германии, забил 124 гола и сделал 182 голевые передачи в 425 матчах.