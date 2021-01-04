Источник: полузащитник «Рубина» Коновалов уйдет в аренду в «Арсенал»

Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов этой зимой может уйти в тульский «Арсенал». Клубы близки к соглашению об аренде хавбека до конца сезона, сообщает «Бизнес Online».

Футболист, который много играл в команде у Курбана Бердыева и Романа Шаронова, при Леониде Слуцком перестал попадать в состав и редко выходит даже на замены. Он недоволен своим положением в команде, и поэтому в «Рубине» пошли ему навстречу.

Также может уйти из «Рубина» вратарь Иван Коновалов, если получит варианты продолжения карьеры. В клубе еще летом договорились с голкипером, что не будут его удерживать и готовы отпустить, но его переход в «Урал» так и не состоялся. Зимой «Рубин» открыт к предложениям по своему третьему вратарю.

Еще «Рубин» из-за лимита точно покинет кто-то из легионеров — казанцы не укладываются под заявку, которая подразумевает восемь иностранцев. Главный кандидат на выход в случае, если «Рубин» не продаст никого из лидеров, — это хавбек Дарко Йевтич.