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Источник: Полузащитник «Леха» Йевтич перешел в «Рубин»

13:26
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Полузащитник Дарко Йевтич подписал контракт с «Рубином», сообщает «БИЗНЕС Online». Последним его клубом был польский «Лех».

Сообщается, что вчера футболист успешно прошел медосмотр, казанский клуб ждет документы по трансферу.

26-летний сербский футболист проходил зимние сборы с «Лехом» в турецком Белеке, где и «Рубин». В ближайшее время он присоединится к новой команде.

По данным Transfermarkt, трансферная стоимость Йевтича составляет 1,25 млн евро.

В текущем сезоне полузащитник сыграл в 19 матчах чемпионата Польши, в которых забил шесть мячей и сделал пять голевых передач.

Дополнительная информация

http://sport.business-gazeta.ru/news/250692

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