Источник: Полузащитник «Леха» Йевтич перешел в «Рубин»
13:26
Полузащитник Дарко Йевтич подписал контракт с «Рубином», сообщает «БИЗНЕС Online». Последним его клубом был польский «Лех».
Сообщается, что вчера футболист успешно прошел медосмотр, казанский клуб ждет документы по трансферу.
26-летний сербский футболист проходил зимние сборы с «Лехом» в турецком Белеке, где и «Рубин». В ближайшее время он присоединится к новой команде.
По данным Transfermarkt, трансферная стоимость Йевтича составляет 1,25 млн евро.
В текущем сезоне полузащитник сыграл в 19 матчах чемпионата Польши, в которых забил шесть мячей и сделал пять голевых передач.
Дополнительная информация
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...