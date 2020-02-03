РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Источник: полузащитник «Галатасарая» Беланда отказался переходить в «Спартак»

3 февраля 2020, 10:34
Теги:

Полузащитник «Галатасарая» Юнес Беланда получил предложение о переходе в «Спартак». Однако 25-летний марокканец отказался переезжать в Россию, сообщает Sabah.

«Галатасарай» был готов расстаться с футболистом, который зарабатывает в Турции 3,5 миллиона евро в год. Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.

Беланда перешел в «Галатасарай» в 2017-м из киевского «Динамо» почти за 10 миллионов евро. В нынешнем сезон он принял участие в 21 матче во всех турнирах и забил 5 голов.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
9
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир