Московская полиция задержала 62 человека после матча 6-го тура чемпионата России «Спартак» — ЦСКА (2:1), утверждает Telegram-канал «Мутко против». По информации источника, большинство задержанных фанатов были отпущены сразу после составления протокола.

Пять задержанных получили запрет на посещение стадиона. Им грозит административный арест сроком до 15 суток в спецприемнике.

Трое болельщиков обвиняются по статье 20.31 административного кодекса (грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований). В этом случае фанаты не смогут посещать матчи на стадионе в течение нескольких лет.

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