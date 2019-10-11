Источник: Педро Роша входит в сферу интересов «Фламенго»

«Фламенго» проявляет интерес к нападающему «Спартака» Педро Роше, который выступает на правах аренды до «Крузейро», сообщает 90min.com.

25-летний нападающий будет выступать за «Крузейру» до конца декабря. Клуб хотел выкупить трансфер футболиста, но из-за финансовых проблем пока не может позволить себе большие траты. Сумма трансфера Роши оценивается в 3,5 миллиона евро, причем за саму аренду, по информации бразильских СМИ, «Крузейру» ранее заплатил 3 миллиона.

В чемпионате Бразилии Педро Роша провел 16 матчей и забил 2 мяча, также сделав 2 голевые передачи.

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