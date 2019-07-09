Источник: "Парма" договорилась с "Зенитом" о трансфере Эрнани

Полузащитник "Зенита" Эрнани близок к переходу в "Парму". Как сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, клубы скоро обменяются документами по трансферу 25-летнего бразильца.

Сообщается, что сумма трансфера составляет 4,35 миллиона евро. Игрок должен прибыть в Италию в ближайшие дни.

Эрнани перешел в "Зенит" в 2016 году за 8 миллионов евро, подписав пятилетний контракт. В сезоне-2017/18 году бразильца арендовал французский "Сент-Этьен".

В прошлом сезоне в составе питерского клуба Эрнани провел 14 матчей в чемпионате России, забив один мяч. Transfermarkt оценивает его в 3,5 миллиона евро. Контракт футболиста с "Зенитом" будет действовать до 30 июня 2021 года.

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