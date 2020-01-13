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Источник: «Ньюкасл» интересуется Кралом

08:12
Алекс Крал. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алекс Крал. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Спартака» Алекс Крал находится в сфере интересов «Ньюкасла». Скауты английского клуба просматривали 21-летнего чеха на протяжении последних месяцев, утверждает The Athletic.

«Ньюкасл» ищет варианты усиления в центре поля. Также «сороки» следят за хавбеками Ибраима Сиссоко («Страсбур»), Тиагу Майей, Бубакари Сумаре (оба — «Лилль») и хочет арендовать полузащитника «Арсенала» Гранита Джаку.

Контракт Крала с красно-белыми рассчитан до июня 2024 года. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 7,5 миллиона евро. Ранее сообщалось, что «Спартак» приобрел Крала у «Славии» за 12 миллионов.

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