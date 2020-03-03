Источник: у фанатов «Динамо», «Спартака» и ЦСКА проводят обыски из-за массовых драк в Москве

В Москве проводят обыски у фанатов «Динамо», «Спартака» и ЦСКА, утверждает Telegram-канал Baza. В субботу фанаты клубов устроили сразу несколько массовых драк в центре Москвы.

— Одна из них — на Ленинградском проспекте, — сообщает Baza. — Там фанаты разгромили с помощью огнетушителя автобус. Другая стычка — на станции метро «Маяковская». Кстати, по следам этой второй драки уже были задержаны три человека — Дмитрий Брюнин, Евгений Филин и Олег Филлипов.

Сегодня с раннего утра сотрудники полиции отправились по адресам фанатов. Прямо сейчас проходят порядка 18 обысков. Все — в рамках дела о хулиганстве. По первым адресам сотрудники пришли еще в районе 6 часов утра.

В субботу, 29 февраля, в 20-м туре Тинькофф чемпионата России ЦСКА принимал «Урал» (1:1), а «Динамо» — «Спартак» (0:2). Матчи в одном округе не были разведены по времени, а шли друг за другом.