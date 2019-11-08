Источник: «Наполи» и «Милан» включились в борьбу за Алексея Миранчука

Сразу несколько клубов из Италии проявляют интерес к полузащитнику «Локомотива» Алексею Миранчуку. Кроме «Ювентуса», на 24-летнего россиянина также претендуют «Милан» и «Наполи», утверждает Mundo Napoli со ссылкой на Calciomercato.

Сумма трансфера оценивается в 15-20 миллионов евро. Действующий контракт Миранчука с железнодорожниками рассчитан до лета 2021 года.

В текущем сезоне игрок провел 15 матчей в РПЛ, забил восемь голов и дважды ассистировал партнерам.

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