При входе на гостевой сектор стадиона в Санкт-Петербурге, где прошел матч 18-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак» (1:0), был обнаружен предмет, похожий на гранату, информирует Twitter Ofnews.

Как отмечается, сотрудники правопорядка сначала 10-15 минут думали, что делать. Потом один из них взял предмет и скрылся с ним в неизвестном направлении.

При этом пользователи выразили мнение: граната ненастоящая. Кто-то предположил, что она — страйкбольная.