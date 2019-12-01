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Источник: на матче «Зенит» — «Спартак» обнаружили предмет, похожий на гранату

1 декабря 2019, 21:40
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При входе на гостевой сектор стадиона в Санкт-Петербурге, где прошел матч 18-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак» (1:0), был обнаружен предмет, похожий на гранату, информирует Twitter Ofnews.

Как отмечается, сотрудники правопорядка сначала 10-15 минут думали, что делать. Потом один из них взял предмет и скрылся с ним в неизвестном направлении.

При этом пользователи выразили мнение: граната ненастоящая. Кто-то предположил, что она — страйкбольная.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




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