Источник: на матче «Зенит» — «Спартак» обнаружили предмет, похожий на гранату
При входе на гостевой сектор стадиона в Санкт-Петербурге, где прошел матч 18-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак» (1:0), был обнаружен предмет, похожий на гранату, информирует Twitter Ofnews.
Как отмечается, сотрудники правопорядка сначала 10-15 минут думали, что делать. Потом один из них взял предмет и скрылся с ним в неизвестном направлении.
При этом пользователи выразили мнение: граната ненастоящая. Кто-то предположил, что она — страйкбольная.
Интересное от нашего подписчика:— Ofnews (@okolofnews) December 1, 2019
«При входе на гостевой сектор в СПб лежала вот такая штука, космонавтам сказали, после чего они минут 10-15 тупили над ней, после чего один из космонавтов подбежал, взял ее и скрылся в неизвестном направлении.» pic.twitter.com/6ycPoRH4fb