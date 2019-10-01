Источник: менеджер «Спартака» вылетел на переговоры с Тедеско

Как ранее сообщал «СЭ», «Спартак» намерен пригласить на пост главного тренера Доменико Тедеско. Проект соглашения предусматривает срок 2,5 года. С высокой долей вероятности, назначение произойдет в ходе октябрьской паузы в РПЛ на матчи в сборных.

По данным комментатора Нобеля Арустамяна, заместитель гендиректора красно-белых Томаса Цорна Александр Цомая вылетел в Штутгарт, где проведет с экс-тренером «Шальке» переговоры. В Штутгарте у семьи Тедеско дом.

Цомая — заместитель и фактически правая рука Цорна, самая приближенная к нему фигура в руководстве Спартака. Все сделки юридически ведет он. Раз к Тедеско полетел именно Цомая, значит, речь пойдет о согласовании контракта и юридических нюансах.

Вероятно, соглашение будет подписано в ближайшее время.

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