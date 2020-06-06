Источник: Мельгарехо вернулся в Парагвай и будет искать новый клуб

Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо вернулся в Парагвай. Он уже занимается поисками нового клуба, сообщает La Nacion.

Мельгарехо прилетел в Парагвай гуманитарным рейсом. Вместе с семьей футболист должен сесть на 14-дневный карантин и сдать несколько тестов на коронавирус.

У 29-летнего игрока истекает срок контракта с московским клубом. Новое соглашение с ним подписано не будет.

Мельгарехо выступает за «Спартак» с весны 2016 года и провел за клуб 116 матчей, в которых забил 17 мячей. Вместе со «Спартаком» он стал чемпионом России в сезоне-2016/17, а также завоевал Суперкубок страны 2017 года.