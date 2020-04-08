Источник: Мельгарехо может оказаться в статусе нелегального мигранта из-за просроченного паспорта

Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо оказался в неприятной ситуации. Из-за закрытых границ уже летом он может оказаться в статусе нелегального мигранта, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Дело в том, что в июне у парагвайца заканчивается загранпаспорт, и у него не будет юридического права находиться в России. Вылететь же из России в Парагвай, чтобы поменять паспорт у Мельгарехо возможности пока нет.

Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только вывозные рейсы для возвращения пассажиров домой.

Необходимость полного закрытия авиасообщения связана с объявленной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией новой коронавирусной инфекции и ускорением темпов ее распространения.