Матч 8-го тура Тинькофф-РПЛ «Ростов» — «Ротор» не состоится, утверждает sport24.ru. Волгоградская команда села на карантин из-за заражения коронавирусом. Также под вопросом и игра Кубка страны со ставропольским «Динамо», поскольку она выпадает на даты карантина.

Ранее матч 7-го тура чемпионата России между «Ротором» и «Краснодаром» был отменен за час до начала. Десять представителей «Ротора» (9 игроков и тренер) сдали положительные тесты на коронавирус. «Краснодару» была присуждена победа 3:0.

Матч «Ростов» — «Ротор» запланирован на 19 сентября, начало — в 19.00.