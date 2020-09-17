Источник: матч «Ростов» — «Ротор» не состоится: волгоградцы на карантине
21:22
Матч 8-го тура Тинькофф-РПЛ «Ростов» — «Ротор» не состоится, утверждает sport24.ru. Волгоградская команда села на карантин из-за заражения коронавирусом. Также под вопросом и игра Кубка страны со ставропольским «Динамо», поскольку она выпадает на даты карантина.
Ранее матч 7-го тура чемпионата России между «Ротором» и «Краснодаром» был отменен за час до начала. Десять представителей «Ротора» (9 игроков и тренер) сдали положительные тесты на коронавирус. «Краснодару» была присуждена победа 3:0.
Матч «Ростов» — «Ротор» запланирован на 19 сентября, начало — в 19.00.
Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/football/2020-09-17-match-rotor---rostov-ne-sostoitsya-volgogradtsy-seli-na-karantin
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 8-й тур. «Рубин» — «Спартак» и другие матчи