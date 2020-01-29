Источник: Маркус Берг может перейти в «Гетеборг» следующим летом

Форвард «Краснодара» Маркус Берг может стать игроком «Гетеборга», сообщает шведское издание Expressen.

По данным источника, футболист готов перейти в команду летом по окончании сезона в России. Спортивный директор «Гетеборга» Кеннет Андерссон отказался от комментариев по этому поводу.

Издание также сообщает, что футболист уже купил дом в Гетеборге. Expressen указывает, что стороны близки к соглашению.

33-летний швед в текущем сезоне провел 23 матча за «Краснодар» и забил пять мячей. Его контракт истекает 30 июня, после чего он сможет уйти как свободный агент.