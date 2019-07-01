Источник: Маркизио близок к уходу из "Зенита"

Переговоры "Зенита" с полузащитником Клаудио Маркизио о расторжении контракта подходят к завершению, сообщает портал Tuttomercatoweb. Отмечается, что игрок готов покинуть клуб на правах свободного агента.

Как сообщал ранее "СЭ", "Зенит" планирует досрочно расторгнуть контракт и предложить Маркизио сумму, равную половине зарплаты футболиста за этот срок – около 1,5 миллиона евро. А всего полное финансовое обеспечение договора с хавбеком с учетом подписного бонуса могло бы составить около 13 миллионов евро за два сезона.

В составе питерского клуба игрок провел 15 матчей в РПЛ, Кубке России и Лиге Европы, забив в них 2 гола. При этом он не выходил на поле с декабря 2018-го из-за травмы.