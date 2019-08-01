15:03 1 августа | Футбол — РПЛ

Источник: Малком вылетел в Россию на подписание контракта с "Зенитом"

15
Обсудить

Форвард "Барселоны" Малком вылетел в Россию, сообщает в своем Twitter журналист Telefoot Яссин Нфауи. В ближайшие часы он должен подписать контракт с "Зенитом".

В прошлом сезоне 22-летний нападающий провел за "Барселону" 24 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 2 результативные передачи. Ранее сообщалось, что он подпишет пятилетний контракт.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020 

15
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ