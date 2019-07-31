Источник: Малком подпишет шестилетний контракт с "Зенитом"

Нападающий "Барселоны" Малком перейдет в "Зенит" и подпишет контракт на шесть лет, сообщают испанские СМИ.

По данным Mundo Deportivo, стороны также договорились, что "Барса" не будет получать платежи солидарности за последующие продажи бразильца.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 40 миллионов евро + 5 миллионов в виде бонусов.

В прошлом сезоне 22-летний нападающий провел за "Барселону" 24 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 2 результативные передачи. Ранее сообщалось, что он подпишет пятилетний контракт.

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