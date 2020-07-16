Источник: «Локомотив» провел переговоры по обмену Миранчука в «Милан» на Лаксальта

«Локомотив» провел переговоры с «Миланом» по переходу полузащитника Диего Лаксальта, сообщается на сайте журналиста Джанлуки ди Марцио. Накануне состоялся раунд переговоров. Итальянцы готовы расстаться с игроком за 10 миллионов евро.

Как ранее сообщал «СЭ», «Локомотив» готов включить в сделку полузащитника Алексея Миранчука, контракт которого истекает летом следующего года. На счету 24-летнего россиянина в текущем сезоне 14 голов и 5 результативных передач в 30 матчах. Transfermarkt оценивает его стоимость в 14,5 миллиона.

27-летний уругваец в 22 матчах за «Милан» сделал одну результативную передачу. Его контракт рассчитан до летаа 22 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5,5 миллиона.