Источник: «Кельн» хочет арендовать Хеведеса. В трансфере заинтересован генеральный менеджер клуба

«Кельн» хочет взять в аренду до конца нынешнего сезона защитника «Локомотива» Бенедикта Хеведеса. В трансфере 31-летнего игрока обороны заинтересован генеральный менеджер клуба Хорст Хельдт, сообщает Express.de.

До этого они пересекались в «Шальке». В 2016 году именно при Хельдте Хеведес подписал контракт с командой из Гельзенкирхена до 2020-го, но потом потерял место в составе и уехал в Россию.

Хеведес выступает за «Локомотив» с 2018 года. В нынешнем сезоне немец провел 15 матчей в РПЛ и получил 1 желтую карточку.

Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2021 года. Хеведес зарабатывает в «Локо» более 3 миллионов евро за сезон.