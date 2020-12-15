Источник: КДК РФС не стал выносить решения по конфликту после матча «Сочи» — «Спартак»
15 декабря 2020, 13:35
КДК РФС не стал выносить решения по конфликту, произошедшему после матча «Сочи» — «Спартак». Причина — нехватка материалов, сообщает Telegram-канал «Мутко против».
Решение будет вынесено на следующем заседании.
Ранее стало известно, что заседание КДК РФС 15 декабря по встрече 18-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак» (1:0) не станут переносить.
Прежде красно-белые просили его отложить, так как главный тренер команды Доменико Тедеско не сможет на нем присутствовать из-за перелета в Санкт-Петербург.
16 декабря «Спартак» сыграет с «Зенитом» на «Газпром Арене». Московский клуб с 35 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, у питерцев — 38.
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Как «Зенит» и «Спартак» сыграют в матче 19-го тура РПЛ?
«Зенит» выиграет с разностью в 1-2 мяча
35.2%
Игра завершится крупной победой «Зенита»
12.9%
«Спартак» выиграет с разностью в 1-2 мяча
26.2%
Игра завершится крупной победой «Спартака»
5.8%
Команды сыграют вничью
19.9%
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой
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