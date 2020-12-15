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Источник: КДК РФС не стал выносить решения по конфликту после матча «Сочи» — «Спартак»

15 декабря 2020, 13:35
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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КДК РФС не стал выносить решения по конфликту, произошедшему после матча «Сочи» — «Спартак». Причина — нехватка материалов, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Решение будет вынесено на следующем заседании.

Ранее стало известно, что заседание КДК РФС 15 декабря по встрече 18-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак» (1:0) не станут переносить.

Прежде красно-белые просили его отложить, так как главный тренер команды Доменико Тедеско не сможет на нем присутствовать из-за перелета в Санкт-Петербург.

16 декабря «Спартак» сыграет с «Зенитом» на «Газпром Арене». Московский клуб с 35 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, у питерцев — 38.

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«Зенит» выиграет с разностью в 1-2 мяча
35.2%
Игра завершится крупной победой «Зенита»
12.9%
«Спартак» выиграет с разностью в 1-2 мяча
26.2%
Игра завершится крупной победой «Спартака»
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Команды сыграют вничью
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