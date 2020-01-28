Источник: игрок сборной Ирака станет новичком «Зенита»?
28 января 2020, 10:16
«Зенит» работает над трансфером полузащитника сборной Ирака и клуба «Аль-Завраа» Сафа Хади. Российский клуб может завершить сделку до закрытия зимнего трансферного окна, сообщает в Twitter главный редактор газеты «Иракский футбол» Али Нури.
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Трансферу может поспособствовать нападающий сборной Ирана Сердар Азмун, который выступает за команду из Санкт-Петербурга. Именно он посоветовал обратить внимание на 21-летнего хавбека.
В нынешнем сезоне Хади провел за клуб 8 матчей в различных турнирах и забил 1 гол.
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