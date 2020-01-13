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Источник: Хеведес согласен перейти в «Кельн»

09:26
Бенедикт Хеведес. Фото ФК «Локомотив»
Бенедикт Хеведес. Фото ФК «Локомотив»
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Как уже сообщал «СЭ», защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес может вернуться в Германию. На 31-летнего игрока обороны претендует «Кельн».

Сам футболист уже дал согласие на трансфер и хочет вернуться в бундеслигу. Сделка может быть оформлена уже во вторник, утверждает Bild.

Хеведес в текущем сезоне провел 21 матч за «Локо» во всех турнирах, в том числе шесть в Лиге чемпионов. Его контракт истекает 30 июня 2021 года.

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