17:56 16 апреля | Футбол — РПЛ

Источник: Гулиев заплатил 155 тысяч рублей избитому американцу

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Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев заплатил 155 тысяч рублей гражданину США Майклу Коулу, сообщает телеграм-канал Mash. 22-летний хавбек сломал американцу нос в ходе дорожного инцидента. 

Оба участника конфликта были доставлены в полицию, где Коул написал заявление об отсутствии претензий к Гулиеву. Американец пройдет в больнице дополнительное освидетельствование. 

Напомним, по неофициальной информации, "Спартак" перевел Гулиева в дубль и оштрафовал на 5 миллионов рублей. В текущем сезоне хавбек провел 25 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Хавбек "Спартака" Гулиев сломал нос американцу и был доставлен в полицию

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