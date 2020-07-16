Форвард Гайч подписал контракт с ЦСКА

Агент нападающего «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча, Матиас Фавано сообщил, что игрок переходит в ЦСКА.

— Мы подписали контракт с ЦСКА, Адольфо едет в Россию, — цитирует Metaratings Фавано. — Это были сложные переговоры, но в итоге мы сумели согласовать все условия сделки. ЦСКА — большой шаг в Европе для Гайча, а Москва — прекрасный город. Будем надеяться, что Гайч и ЦСКА смогут завоевать много титулов вместе! Гайч очень рад подписанию контракта с ЦСКА. Он много наслышан о болельщиках клуба, который является самым большим в России. Мы рады завершению сделки.

В текущем сезоне на счету Гайча 5 мячей и 1 результативная передача в 13 матчах за «Сан-Лоренсо» во всех турнирах. Ранее сообщалось, что ЦСКА заплатит около 9 миллионов евро за 21-летнего аргентинца, из которых прямо сейчас будет выплачено 4,5 миллиона евро. Остальная сумма — в рассрочку.