Источник: фонд Кадырова пожертвует 600 миллионов рублей "Ахмату"

Фонд главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова по собственному желанию пожертвует "Ахмату" 600 миллионов рублей, утверждает Телеграм-канал "Мутко против".
Отмечается, что сумма будет переведена на счет "Ахмата" несколькими платежами в течение года.
С 2004 по 2011 год Кадыров занимал должность президента "Ахмата".
"Ахмат" занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ с 39 очками после 29 туров.
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр
Опрос
Каким должен быть лимит на легионеров в РПЛ?
Загрузка...