Источник: фонд Кадырова пожертвует 600 миллионов рублей "Ахмату"

Фонд главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова по собственному желанию пожертвует "Ахмату" 600 миллионов рублей, утверждает Телеграм-канал "Мутко против".

Отмечается, что сумма будет переведена на счет "Ахмата" несколькими платежами в течение года.

С 2004 по 2011 год Кадыров занимал должность президента "Ахмата".

"Ахмат" занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ с 39 очками после 29 туров.

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