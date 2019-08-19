Источник: «Фиорентина» встречалась с Рибери

Полузащитник Франк Рибери, который находится в статусе свободного агента, пока не определился, где продолжит карьеру. Основным претендентом на 36-летнего француза остается «Фиорентина», написал в Twitter журналист Sky Sport Фабрицио Романо.

Клуб из Флоренции уже встречался с полузащитником и провел переговоры. Рибери в ближайшее время должен принять решение.

Ранее сообщалось, что у 36-летнего футболиста есть предложения от «Спартака» и «Динамо». Однако спортивный директор белого-голубых Роман Орещук перед началом матча 6-го тура чемпионата России против «Локомотива» опроверг информацию о переговорах с Рибери.

Кроме того появилась инфоормация, что полузащитник хочет получить контракт на два года с ежегодным окладом в 8 миллионов евро.

Fiorentina are in advanced talks for Franck Rib?ry as a free agent. He's going to decide about his future on next hours. ?? #transfers #Fiorentina — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2019

Последним клубом игрока была «Бавария». Рибери выступал за мюнхенцев с 2007 года, девять раз выиграл чемпионат Германии, забил 124 гола и сделал 182 голевые передачи в 425 матчах.