Источник: Филипп хочет перейти в "Герту", а не в "Динамо"

Нападающий дортмундской "Боруссии" Максимиллиан Филипп намерен продолжить карьеру в "Герте". Правда, у клуба и игрока есть более выгодное предложение от "Динамо", утверждает Bild.

"Боруссия" хочет выручить за трансфер 20-летнего форарда 20 миллионов евро. Такая сумма не устроила других претендентов на игрока: "Айнтрахт", "Байер" и "Хоффенхайм".

Футболист мотивирует свое желание переехать в Берлин тем, что из "Герты" ему будет проще вернуться в состав национальной сборной Германии. Филипп уже провел встречу со спортивным директором команды Михаэлем Преетцом.

В прошлом сезоне Филипп провел 23 матча за "Боруссию", забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Контракт Максимиллиана с "шмелями" рассчитан до лета 2022 года.