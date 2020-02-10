Источник: Дзадза входит в сферу интересов «Локомотива»

Нападающий «Торино» Симоне Дзадза может продолжить карьеру в России. На 28-летнего итальянца претендует «Локомотив», сообщает Fantacalcio со ссылкой на SportMediaset.

Дзазда перешел в «Торино» в 2019 году, в прошлом сезоне он играл за клуб на правах аренды. Ранее он выступал за ряд итальянских клубов: «Аталанту», «Сампдорию», из которой несколько раз был отдан в аренду, «Сассуоло» и «Ювентус». Также он играл в Англии за «Вест Хэм» и в Испании за «Валенсию».

В нынешнем сезоне Дзадза провел 13 встреч в итальянской серии А, забил три гола и отдал две результативные передачи.