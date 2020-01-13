Источник: для перехода в «Кельн» Хеведес должен согласиться на понижение зарплаты

«Кельн» продолжает переговоры о трансфере защитника «Локомотива» Бенедикта Хеведеса. Немецкий клуб готов арендовать 31-летнего игрока обороны, утверждает Kolner Stadt-Anzeiger.

Однако пока клубы не достигли соглашения. Также для осуществления перехода Хеведесу нужно будет согласиться на понижение зарплаты.

Хеведес выступает за «Локомотив» с 2018 года. В нынешнем сезоне немец провел 15 матчей в РПЛ и получил 1 желтую карточку.

Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2021 года. Хеведес зарабатывает в «Локо» более 3 миллионов евро за сезон.