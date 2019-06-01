Источник сообщил о том, что "Динамо" подписало полузащитника "Арсенала" Кадири. Сам игрок - в Киеве

Мохамед Кадири в сториз своего Инстаграма опубликовал фотографию с Площади Независимости в Киеве.

Киевское "Динамо" подпишет полузащитника тульского "Арсенала" Абдула Кадири, информирует Ghanasoccernet.com. Весной сообщалось, что клуб из столицы Украины контактировал с "Аустрией" по поводу трансфера 23-летнего игрока (права на него принадлежат венскому клубу).

Сам футболист в сториз своего Инстаграма опубликовал фотографию с Площади Независимости в Киеве.

В то же время портал Footballghana.com опубликовал информацию о том, что Кадири подписало московское "Динамо". Детали контракта и стоимость трансфера при этом не разглашаются, но издание подчеркнуло: хавбек едет в клуб, который базируется в Химках.

Кадири присоединился к "Арсеналу" летом 2018 года на правах аренды. В минувшем сезоне футболист провел 27 матчей за "Арсенал", забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.

За оружейников игрок выступал на позиции опорного полузащитника, а в центре обороны появился только один раз – против "Спартака" в Туле. "Арсенал" занял 6-е место в чемпионате России-2018/19 и получил право стартовать в отборочном турнире Лиги Европы.

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