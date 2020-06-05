Источник: «Динамо» перед рестартом РПЛ сыграет с «Локомотивом» и «Спартаком»

«Динамо» проведет два матча перед возобновлением чемпионата России, сообщает Telegram-канал «Дай ударитъ».

7 июня «Динамо» сыграет с «Локомотивом», а 14 июня встретится со «Спартаком».

Возобновление чемпионата России намечено на 21 июня. «Динамо» с 30 очками занимает шестое место в турнирной таблице.