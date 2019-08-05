Источник: "Динамо" купит у "Боруссии" Максимиллиана Филиппа за 20 миллионов

Нападающий дортмундской "Боруссии" Максимиллиан Филипп перейдет в "Динамо", информирует журналист Ронан Мерфи со ссылкой на Bild. Трансфер обойдется московскому клубу в 20 миллионов евро. Его контракт с "Боруссией" рассчитан до лета 2022 года.

25-летним немецким форвардом также интересовался франкфуртский "Айнтрахт".

Филипп выступает за "Боруссию" с 2017 года. Дортмундцы заплатили за него "Фрайбургу" те же 20 миллионов.

В прошедшем сезоне он провел 23 матча за клуб, в которых забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.