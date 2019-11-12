Источник: Дан Петреску может возглавить «Сочи»

Румынский специалист Дан Петреску является кандидатом на пост главного тренера «Сочи», сообщает в своем Telegram-канале Нобель Арустамян. 51-летний тренер уже работал в России в таких клубах, как «Кубань» и московское «Динамо».

Отмечается, что до конца календарного года работу в клубе может продолжить нынешний наставник команды Александр Точилин. Под его руководством «Сочи» набрал 13 очков в 16 встречах чемпионата России, и занимает последнее место в турнирной таблице.

Также кандидатом на пост в «Сочи» был и экс-тренер «Рубина» Курбан Бердыев. Однако, по информации источника, до конкретики дело не дошло.