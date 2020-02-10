Источник: ЦСКА интересуется защитником «Крузейру»
10 февраля 2020, 21:48
Защитник «Крузейру» Кака может перейти в ЦСКА, сообщает Superesportes.com.
По сведениям источника, армейский клуб хочет завершить сделку до 21 февраля. Сумма трансфера оценивается в 4 млн евро. «Крузейру» принадлежит 60% экономических прав на футболиста.
Ранее 20-летним защитником интересовался «Атлетико Паранаэнсе», который предлагал 2 млн евро.
В составе «Крузейру» Кака провел 25 матчей, в которых забил 1 гол и получил 5 желтых карточек.
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