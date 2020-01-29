Источник: ЦСКА интересуется полузащитником «Андерлехта»

Полузащитник «Андерлехта» Алексис Салемакерс находится в сфере интересов ЦСКА, утверждает Nieuwsblad.

Московский клуб уже интересовался возомжностью трансфера 20-летнего бельгийца. «Андерлехт» хочет получить за игрока 7 миллионов евро.

По информации бельгийских СМИ, что ЦСКА не рассматривает вариант с арендой, а намерен сразу купить игрока. Сам Салемакерс хотел бы остаться в «Андерлехте» до конца сезона.

В текущем сезоне хавбек провел 16 матчей в чемпионате Бельгии, забил два гола и сделал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.