Источник: ЦСКА интересуется нападающим «Фиорентины»

ЦСКА проявляет интерес к нападающему «Фиорентины» Педру Абреу. На 22-летнего бразильца также претендуют «Шальке», «Бенфика» и «Брага», сообщает fiorentinanews.com.

Нападающий в прошлое трансферное окно перебрался в Италию из «Флуминенсе» за 15 миллионов евро, но пока так и не смог завоевать места в основе. Игрок получает очень мало игрового времени и руководство клуба готово отдать его в аренду.

Контракт Педру Абреу с «Фиорентиной» рассчитан до 2024 года. В нынешнем сезоне он сыграл в серии А только 4 матча, проведя в общей сложности на поле 59 минут.