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Источник: ЦСКА и «Локомотив» интересуются экс-нападающим сборной Англии Старриджем

14:34
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Нападающий «Трабзонспора» Дэниэл Старридж попал в сферу интересов российских клубов. 30-летним англичанином интересуются ЦСКА и «Локомотив», утверждает Fanatic.

Правда, в турецкий клуб пока не поступало официальных предложений, поэтому трансфер может состояться только летом. Ранее сообщалось об интересе к Старриджу со стороны «Астон Виллы».

Действующее соглашение нападающего с турецким клубом рассчитано до лета 2021 года, трансферная стоимость оценивается в 10 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Старридж провел 13 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 5 результативных передач.

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