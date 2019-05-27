Источник: бывший заместитель гендиректора "Ростова" арестован за мошенничество

Бывший заместитель гендиректора "Ростова" Юрий Дорофеев арестован за мошенничество, утверждает Телеграм-канал "Мутко против". По версии МВД, он подделал документы, чтобы отсудить у "Ростова" кругленькую сумму.

В марте 2017 года Дорофеев подал иск в суд на своего бывшего работодателя, требуя вернуть ему его деньги.

Он утверждал, что в апреле 2015 года он одолжил клубу 21,1 миллиона рублей. Согласно договору займа, клуб должен был вернуть эти средства в срок до 21 мая 2015 года, но этого так и не произошло. Кроме того он требовал с клуба около 40 миллионов рублей в качестве зарплаты. В итоге Дорофеев пошел в суд и выиграл дело.

После этого проблемы начались у самого Дорофеева. Клуб обратился в полицию и 20 мая было возбуждено уголовное дело по мошенничеству в особо крупном размере. После того, как полиция провела обыск по 14 адресам, Дорофеев был задержан и арестован.

По версии следствия, своими действиями Дорофеев причинил ущерб не только "Ростову", но и полузащитнику "Зенита" и сборной России Александру Ерохину. Сумма ущерба - 42 миллиона рублей.